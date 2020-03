JAKARTA - Ahmad Abdul, jebolan Indonesian Idol 2018 kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Up To The Sky. Single ini begitu spesial karena berisi cerita tentang perjuangan hidup meniti karier di belantika musik Indonesia.

Ahmad Abdul sengaja tak bercerita tentang cinta untuk kali ini. Abdul menghadirkan sebuah cerita perjuangan dan bangkit dari keterpurukan. Ahmad Abdul ingin memberikan pesan kepada pendengarnya soal meraih mimpi.

Baca Juga:

Steve Kodaline Puji Lagu Baru Ahmad Abdul, Tell Me Something

10 Bulan Berpacaran, Ahmad Abdul Lamar Kekasih





"Ini lagu yang menggambarkan saya banget. Menggambarkan sebuah perjuangan yang tidak instan dan mudah. Pencapaian sampai hari ini melewati banyak rintangan. Jatuh bangun, bisa berdiri, mencicipi lagi pahitnya sebuah proses. Melewati banyak cerita dan pembelajaran hingga sampai di titik ini. Untuk itulah Up To The Sky dirilis,” cerita Ahmad Abdul.

Ahmad Abdul yang kini di bawah naungan Universal Music Indonesia menjelaskan bahwa proses produksi di balik lagu Up To The Sky. Ahmad Abdul begitu senang karena menggarap lagu yang menceritakan dirinya.

“Prosesnya sangat fun, tapi hasilnya maksimal baik audio dan visual. Penulisan lirik dan pemilihan nadanya mengalir sesuai apa yang saya rasakan dan lewatin selama ini,” tegas Ahmad Abdul.

Soal lagu, pop ballad masih menjadi andalan Abdul. Kemudian lagu dengan nuansa akustik masih menjadi pilihan Abdul. Spesialnya lagu Up To The Sky terdapat sentuhan folk. Tak cuma itu, Abdul pun kembali menghadirkan suara falsetto sebagai senjata utamanya. Baca Juga: Menang Indonesian Idol X, Lyodra Ginting Optimis di Dunia Musik Sempat Mesra, Jennifer Jill Kembali Amuk Ajun Perwira

"Dari segi musiknya memang chill, mengambil unsur modern folk, dan diharapkan bisa menyentuh hati pendengarnya. Membangkitkan semangat mereka yang jatuh. Menyuarakan isi hati yang sedang berjuang mencapai mimpinya. Dengan harapan lagu ini bisa menggambarkan perasaan dan luapan emosi banyak orang, termasuk saya yang menulis,” tutup Ahmad Abdul.