JAKARTA – Ahmad Abdul belum lama ini melamar sang kekasih, Artika Rustam. Abdul pun membeberkan sifat Artika yang membuatnya mantap untuk melamar finalis dari ajang kecantikan tersebut.

“Artika, dia baik, dia lucu dan lain-lain. Ya karena sejauh ini pastinya aku sadar kalau dia sayang,” ujar Abdul saat mengunjugin redaksi Okezone di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019).

Abdul pun sudah memiliki rencana ke depan terkait hubungannya dengan Artika Rustam. Meskipun demikian, pelantun lagu Tell Me Something ini enggan berbicara banyak mengenai hal tersebut.

“Sudah ada pasti (rencana hubungan ke depan), semua ada tapi ya kita lihat saja nanti,” tutupnya.

Seperti diketahui Ahmad Abdul melamar sang kekasih, Artika Fastinal Rustam pada 17 Desember 2019 lalu. Abdul pun mengabadikan momen spesial tersebut dan membagikan di sosial medianya.

Dalam foto tersebut, Abdul yang mengenakan kemeja kotak-kotak itu terlihat berdiri di samping Artika Rustam. Sementara itu, Artika sendiri menunjukkan jari manisnya yang sudah dilingkari cincin. Lewat keterangan fotonya, runner up Indonesian Idol itu menyebut jika dia mantap melamar Artika setelah menjalani hubungan 10 bulan. Abdul pun mengungkapkan alasan memilih Artika Rustam sebagai calon istrinya.

“Dia (Artika Rustam) tangguh, tidak tertangani, tak terkalahkan, dan banyak lagi yang bisa dikatakan. Cinta yang saya tahu seharusnya berbeda, menjadi bahagia, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang membahagiakan itu,” tulisnya. Sepuluh bulan menjalani hubungan, berbagai momen bahagia maupun tak menyenangkan sudah dilewati bersama oleh Abdul dan Artika. Hal tersebut pun membuat mereka semakin mengenal satu sama lain.