JAKARTA – Ahmad Abdul semakin memperluas karya bermusiknya dengan bermain di genre lain. Jika biasanya runner up Indonesian Idol 2018 ini lebih mengusung musik akustik, namun sekarang, Abdul juga berkecimpung di genre RnB.

Abdul pun memiliki alasan tersendiri memilih RnB sebagai genre baru yang dia geluti. Tak asal memilih, penyanyi 29 tahun ini pun sudah melakukan pengamatan tersendiri.

Baca Juga:

Sifat Artika Rustam yang Bikin Ahmad Abdul Klepek-Klepek

Lewat Tell Me Something, Ahmad Abdul Keluar dari Zona Nyaman

“Kalau dari secara pengamatan, Volk bakalan naik lagi. Jadi sudah mulai banyak yang bikin volk Harry Style keluarin album temanya Volk. Sebenarnya ada beberapa single yang Volk cuma memang strategi label aku ada satu lagu yang cocok dikemas RnB dan keluarlah Tell Me Something ini,” ujar Abdul saat mengunjungi Redaksi Okezone di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019).

Meskipun kini menjajal genre baru, namun Abdul tak memiliki kekhawatiran jika ciri khas bernyanyinya hilang. Dia pun tetap mengedepankan cara bernyanyi yang menjadi ciri khas dirinya.

“Secara genre memang keluar dari zona nyaman, karena musiknya juga RnB. Terasa banget sih RnB, tapi tetap itu RnB dengan gaya bernyanyi Abdul karena masih ada nuansa gitarnya,” lanjut penyanyi kelahiran Nusa Tenggara Timur itu.

Ahmad Abdul menandai karyanya di genre RnB lewat single terbaru berjudul Tell Me Something. Lagu yang menjadi single ke-3 ini ditulis sendiri oleh Abdul. Baca Juga: Usai Operasi Gigi, Elly Sugigi Banjir Pujian Netizen Reaksi Faisal Nasimuddin saat Luna Maya Disebut Jadi Pencapaiannya

Menurut Abdul, cerita di balik Tell Me Something ini memang banyak dialami oleh orang-orang kebanyakan. Abdul pun bercerita sedikit mengenai lirik lagu yang dia tulis sendiri ini. “Singlenya tentang orang yang menjalin hubungan terus dia sudah kasih yang terbaik di hubungan itu tapi dia enggak mendapat balasan yang setimpal. Sebenarnya meaningnya sederhana sih, relateable dan deep juga iya khsusunya bagi orang-orang yang susah untuk mengungkapkan,” tutup Ahmad Abdul.