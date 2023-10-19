Sempat Ganti Nama Panggung, Ahmad Abdul Kini Kembali dengan Single Broken

Ahmad Abdul di Gedung iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (Foto: Aldhi/MPI)

JAKARTA - Penyanyi Ahmad Abdul comeback setelah dua tahun tidak merilis karya. Terbaru, ia menghadirkan sebuah single bertajuk Broken.

Perilisan single ini spesial karena akhirnya, jebolan Indonesian Idol tersebut memilih kembali sebagai Ahmad Abdul setelah sempat mengganti nama panggungnya menjadi ABDA.

"Selama 2 tahun sempat mengganti stage name (nama panggung), tapi akhirnya kembali lagi pakai Ahmad Abdul," kata Ahmad Abdul kepada Okezone sebelum mengisi acara Guest Star di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Lagu berbahasa Inggris dari Abdul ini mengisahkan seseorang yang patah hati tetapi tersadar bahwa semua itu tak bisa lagi didapatkan. Meski liriknya terdengar galau, tetapi Abdul memilih jenis musik yang upbeat.

"Sekarang rilis Broken yang menceritakan tentang patah hati tapi dikemas upbeat untuk menemani teman-teman yang mungkin relate ketika sakit hati ingin melepaskan amarahnya," kata Abdul.