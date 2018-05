LOS ANGELES – Bukan rahasia lagi jika mendiang Robin Williams merupakan salah satu penggemar berat kartun, anime, dan game. Hal yang paling mencolok adalah ketika Robin menyambut anak keduanya, yang kemudian diberi nama Zelda Williams, di mana 'Zelda' merupakan nama seorang putri dari game berjudul 'Legend of the Zelda'.

Lalu baru-baru ini, Zelda dikabarkan baru saja membongkar kardus berisi "harta karun" milik ayahnya. Dia kaget melihat banyaknya tumpukan boneka figur dari berbagai kartun, anime, dan game milik Robin.

Baca juga: Buku Biografi Robin Williams Ungkap Misteri Penyakitnya

Mengutip dari laman Comicbook, Kamis (17/5/2018), dalam unggahannya, Zelda mengatakan bahwa dia kenal sebagian kecil koleksi ayahnya tersebut. Namun, dirinya mengakui tidak mengenali sebagian besar dari koleksi sang ayah.

"Ayah saya adalah seorang kolektor figurine. Ada banyak loker penyimpanan yang berisi penuh dengan figurine dan harus kami buka. Sebagian besar kami tidak mengetahuinya karena telah terbuka dan tidak berlabel. Cukup yakin ini Knute, jadi saya rasa itu telah teridentifikasi. Mungkin meminta bantuan kalian di masa depan (untuk identifikasi figurine)," tulis Zelda.

My dad was a figurine hoarder, full stop. There are multiple storage lockers full that we’ve got to go thru, mostly blind as they’re unboxed/handpainted & unlabeled 😳 Pretty sure this is Knute though, so I guess that’s one identified. Might ask y’all for help in the future. pic.twitter.com/PseOM21lov— Zelda Williams (@zeldawilliams) May 15, 2018