LOS ANGELES – Josh Brolin menjadi bintang musim panas Hollywood tahun ini. Dua film yang dibintanginya, Avengers: Infinity War dan Deadpool 2, dipastikan akan menjadi sajian utama bagi para penikmat film di bioskop musim panas ini.

Saat diundang menjadi bintang tamu di acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Brolin melakukan sebuah aksi yang mengundang gelak tawa. Hal itu bermula saat Fallon menanyakan bagaimana awal mula Brolin bisa terpilih menjadi Thanos dan dari mana ide suara sang Mad Titan itu muncul.

“Bagaimana kamu bisa terpilih untuk karakter ini? Apakah kamu mencoba berbagai suara saat audisi atau mereka sudah suka suaramu dari awal?” tanya Fallon.

“Tidak, kupikir suara seperti apa yang cocok untuk karakter seperti Thanos?” kata Brolin bertanya balik.

Tak lama setelah itu, ia lalu menirukan suara Thanos yang digunakan dalam Infinity War. Dengan suara yang berat dan begitu dalam ia menirukan salah satu dialog yang semua orang sudah hafal.

“Tapi bagaimana jika kamu menggunakan suara yang lebih tinggi? Destiny will arrive? Atau dengan suara yang lebih manja? Oh, my God, destiny will arrive,” ucap Brolin.

Sontak para penonton seisi studio pun tertawa terbahak mendengar Brolin menirukan gaya tersebut. Tepuk tangan pun langsung berdatangan karena para penonton tidak bisa membayangkan jika sosok Thanos yang tinggi dan besar itu harus mengeluarkan suara manja dan bernada tinggi.

Perbincangan antara Brolin dan Fallon pun berakhir dengan keduanya mencoba berbagai jenis suara dan aksen tentang dialog “Destiny will arrive.”

