Avengers: Infinity War dan Black Panther Bikin IMAX Raih Rp14,5 Triliun di Box Office 2018

LOS ANGELES - Tahun 2018 ini sepertinya menjadi tahun kejayaan bagi IMAX Corporation. Pasalnya film-film Box Office-nya telah melampaui angka penjualan sebesar USD1 miliar atau sekira Rp14,5 triliun. Angka tersebut merupakan pertama kalinya diraih oleh IMAX Corporation.

Pendapatan tersebut termasuk film Hollywood serta 26 film lokal dari China, Korea, Jepang, Rusia dan India. Film-film lokal menghasilkan Box Office gabungan lebih dari USD100 juta atau sekira Rp1,4 triliun, menandai rekor setahun penuh film lokal baru untuk IMAX.

Avengers: Infinity War dan Black Panther sendiri menjadi film dengan penjualan terbesar. Hal itu jelas saja menolong IMAX Corporation untuk melampaui angka Rp14,5 triliun. Avengers: Infinity War adalah salah satu film Amerika pertama yang diambil sepenuhnya dengan kamera IMAX.

Sutradara Infinity War, The Russo Brothers telah melakukan hal yang sama dengan film Avengers: Endgame yang akan rilis 2019 nanti. Di seri sebelumnya, kamera IMAX ini hanya digunakan untuk merekam beberapa adegan aksi yang lebih besar, seperti pertempuran bandara di Captain America: Civil War. Namun, di Infinity War, lebih dari separuh filmnya mencakup adegan pertempuran besar sehingga lebih membutuhkan kamera IMAX.

IMAX sendiri merupakan sebuah proyeksi film yang memiliki kemampuan menampilkan gambar dengan ukuran dan resolusi yang lebih besar dari film konvensional lainnya.

Melansir Movieweb, IMAX Corporation merilis 10 film Hollywood dan 10 film lokal yang mampu menghasilkan penjualan Rp1,4 triliun. Apa saja? berikut uraianya.

10 Film IMAX Top 2018 berdasarkan penayangan IMAX Box Office Global:

1. Avengers: Infinity War

2. Black Panther

3. Jurassic World

4. Mission: Impossible - Fallout

5. Ready Player One

6. Aquaman

7. Venom

8. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

9. Ant-Man and the Wasp

10. The Meg

10 Film IMAX Lokal Tahin 2018 berdasarkan penayangan IMAX Box Office Global

1. Operation Red Sea (China)

2. Detective Chinatown (China)

3. Dying to Survive (China)

4. Monster Hunt 2 (China)

5. Hello Mr Billionaire (China)

6. Project Gutenberg (China)

7. Shadow (China)

8. Detective Dee 3 (China)

9. Along with the Gods (Korea)

10. Padmaavat (India)

