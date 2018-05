LOS ANGELES – Trailer pertama dari film biopic vokalis Queen, Freddie Mercury, akhirnya dirilis. Trailer ini menampilkan sejumlah potret kemiripan Rami Malek saat berperan sebagai Mercury.

Film berjudul Bohemian Rhapsody ini sejatinya sudah mulai ingin digarap sejak tahun 2010. Namun pada saat itu Sacha Baron Cohen, yang ditunjuk untuk memerankan Mercury, meninggalkan proyek karena mengaku adanya perbedaan kreativitas dengan gitaris Queen, Brian May.

Baca Juga: Agensi Yoon Shi Yoon dan Jin Se Yeon Bantah Rumor Kencan

Rami Malek yang melejit melalui serial Mr. Robot akhirnya ditunjuk untuk menggantikan Cohen. Proses syuting pun dimulai kembali.

Permasalahan kembali muncul ketika sutradara Bryan Singer dipecat saat proses pengambilan gambar masih berlangsung. Dexter Fletcher pun lalu masuk menggantikan Singer pada pertengahan proses syuting.

Trailer Bohemian Rhapsody menampilkan banyak kemahiran Mercury saat berada di atas panggung. Dengan penampilan eksentriknya, Mercury selalu berhasil mengajak penonton bernyanyi bersama di setiap konser Queen.

Pada pertengahan trailer, terlihat satu adegan di mana proses pembuatan lagu Bohemian Rhapsody sedang berlangsung di dalam studio. Brian May menghentikan aksi gitarnya dan bertanya kepada Mercury mengapa ia harus berhenti memetik gitar pada bagian tersebut.

“Lalu, sekarang apa?” tanya May.

“Inilah di mana bagian operanya masuk,” jawab Mercury.

Jika Anda penikmat lagu-lagu Queen, ada bagian di mana semua personel Queen menyanyikan “Oh mama mia, mama mia, mama mia let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me.” Bagian tersebut ternyata datang dari ide Mercury saat sedang berada di dalam studio.

Ada juga konflik yang berkutat seputar durasi lagu Bohemian Rhapsody yang dinilai produser terlalu panjang. Perdebatan pun terjadi antara Mercury dengan sang produser, di mana ia akhirnya bisa meyakinkan bahwa durasi enam menit bukan masalah besar.

Potret-potret kemegahan panggung juga dipastikan akan menjadi bumbu utama dalam film Bohemian Rhapsody ini. Lagu-lagu hits seperti Another One Bites The Dust, Killer Queen, We Will Rock You juga sempat terdengar mengiringi trailer pertama ini.

Baca Juga: Vakum dari Musik, Britney Spears Bahagia Jadi Ibu Rumah Tangga

Bohemian Rhapsody akan tayang pada tanggal 2 November 2018. Awalnya, film ini dijadwalkan tayang bertepatan dengan Hari Natal, namun 20th Century Fox memutuskan untuk memajukan jadwalnya ke bulan November.

(LID)