JAKARTA - Tembang Hapus Aku dari Nidji, membuka penampilan Team Boys di ajang The Next Boy/Girl Band Indonesia sesion 2 episode 9. Tidak seperti minggu lalu, penampilan team boys malam hari ini nampak berhasil memikat hati para juri.

Baca Juga: Begadang Semalaman, Dwayne 'The Rock' Johnson Batal Promosi Skyscraper

"Yang jelas minggu lalu kan mereka dihukum karena kurang memuaskan. Tapi minggu ini kalian jauh lebih baik. Sebenarnya tingkat kesulitan lagunya enggak tinggi, tapi kalian bisa membawakannya dengan sederhana dan pas," tutur Nino.

"Kalian bisa saling menutupi teman-temannya walaupun di sini kalian itu bersaing. Itu yang kita apresiasi, terutama Jere yang baru masuk minggu lalu," sambung Denada.

Meski penampilan team boys cukup baik, tiga peserta asal Bandung, Banjarmasin, dan Pasaman Barat, nampak tak menyerah dan ingin menggantikan salah satu anggota. Sayangnya, peserta asal Bandung dan Pasaman Barat, gagal menyingkirkan salah satu anggota team boys.

Sementara itu, Muhammad Rizky atau Eky, finalis asal Banjarmasin berhasil lolos ke hotseat dan menyingkirkan Ivan berkat tiga thumbs up dari para juri. Dan rupanya Eky merupakan salah satu peserta yang sempat mengikuti ajang The Next Boy/Girl Band season 1.

Baca Juga: Kangen Band Akan Cari Bukti Terkait Tuduhan Aliran Dana Masuk ke Personel

Tak hanya Eky yang berhasil lolos dan berada di hotseat. Finalis asal Makassar, Andre Septiano juga berhasil lolos berkat lagu dari John Mayer berjudul Gravity, dan menggantikan posisi Ricky. (lid)

(kem)