JAKARTA - Memiliki kualitas suara yang sangat mengagumkan, tak heran apabila penampilan Abdul yang membawakan lagu Won’t Go Home With You tuai decak kagum dari para juri. Tak hanya mendapatkan lima standing ovation dari para juri, bahkan penampilan Abdul pun dinilai sangat seksi oleh Bunga Citra Lestari.

Bangga, mungkin kata itulah yang sedang dirasakan oleh Abdul. Penampilannya kali ini mampu membuat kelima juri memberikan lima standing ovation untuk kontestan asal Bali ini. Berbagai pujian pun diterima Abdul yang sukses membawakan lagu yang dipopulerkan oleh Maroon 5 ini.

“Abdul, itu tadi seksi banget,” puji Bunga Citra Lestari, Senin (23/4/2018).

Bunga Citra Lestari mengatakan bahwa ia tidak berekspektasi jika lagu Won’t Go Home Without You ini akan dibawakan dengan aransemen yang memukau layaknya malam itu. BCL juga begitu memuji suara Abdul yang sangat menyatu dengan musik. Bahkan BCL menyamakan Abdul dengan musisi asal Inggris George Michael. BCL pun mengaku sudah tidak dapat berkomentar lagi mengenai suara kontestan berusia 27 tahun ini. Kelima juri telah dibuat bangga oleh penampilan Abdul malam ini.

Tak hanya itu, BCL pun menyinggung mengenai single perdana Abdul yang telah rilis dan menempati posisi atas tangga lagu. Sebuah harapan juga diucapkan BCL untuk Abdul. BCL berharap agar kedepannya, Abdul memiliki karier yang amat bagus di industri musik.

Hampir sama dengan BCL, Ari Lasso pun memberikan pujian kepada Abdul. Menurut Ari Lasso penampilan Abdul kali ini mampu membius orang yang mendengar.

“Penampilan kamu malam ini sangat membius. Membius itu bisa merupakan perpaduan dari beberapa jenis kata. Di situ ada unsur kekaguman, di situ ada unsur pemujaan,” ujar Ari Lasso.

Ari Lasso pun mengakui sejak awal hingga akhir penampilan Abdul, ia merasa tidak ingin berkedip. Ari Lasso sangat menikmati suara serta sikap Abdul di atas panggung.

Sementara itu, untuk memberi tanggapan mengenai penampilan Abdul, Judika membuat sebuah akronim yaitu Sakral. Sakral sendiri merupakan gabungan dari lima kata yakni, seksi, asyik, keren, romantis dan Abdul luar biasa.

