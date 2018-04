JAKARTA - Selama empat bulan bergulir akhirnya terjawab sudah siapa yang menjadi jawara Indonesian Idol 2018. Maria berhasil keluar menjadi the next Indonesian Idol 2018 setelah unggul dari Abdul asal Denpasar.

Seperti diketahui, Abdul dan Maria, finalis yang bersaing secara ketat selama dua minggu terakhir ini, untuk merebut predikat juara. Keduanya pun telah tampil sempurna mempersembahkan lagu-lagu tenar baik itu solo maupun kolaborasi pada panggung Indonesian Idol 2018.

Daniel Mananta seperti biasa tampil di atas panggung mengumumkan pemenang Indonesian Idol. Hasil voting ini merupakan akumulasi dari dua pekan terakhir.

Lebih lanjut, Abdul dan Maria tampak berada di atas panggung sembari berangkulan dan menunggu hasil akhir.

"Apakah Maria atau Abdul? Dan Indonesia memilih, yang menjadi juara Indonesian Idol 2018. Indonesia memilih, selamat untuk Maria," ujar Daniel Mananta di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Selasa (24/4/2018).

Setelah Daniel meneriakkan nama Maria, sontak Maria langsung memeluk Abdul dengan ekspresi wajah kaget. Praktis Maria memecahkan rekor sebagai kontestan termuda season ini yang berhasil menjadi jawara the next Indonesian Idol 2018. Sementara Abdul menduduki posisi runner up.

