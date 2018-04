JAKARTA - Finalis Indonesian Idol 2018, Abdul mendapat kesempatan berharga untuk berkolaborasi dengan Glenn Fredly di malam Result & Reunion Show di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Senin (23/4/2018). Keduanya membawakan lagu medley Kasih Putih dan Hikayat Cinta.

Usai tampil, Abdul diminta menyampaikan perasaannya lantaran mendapat kesempatan berharga tersebut. Di hadapan Glenn Fredly, Abdul melontarkan pujian setinggi langit.

"Sosok Glenn Fredly istimewa buat saya. Beliau punya ciri khas luar biasa. Saya yakin semua yang ada disini pasti hafal lagu Glenn Fredly," ujar Abdul.

Membalas pujian Abdul, Glenn Fredly juga memberikan apresiasi bagi finalis asal Denpasar itu. Bagi Glenn, Abdul merupakan sosok penting untuk regenerasi industri musik Tanah Air.

"Gue pikir gue harus merayakan keberadaan dia di industri musik. Itu penting. Karena harus ada regenerasi. Kekuatan musik Indonesia itu disitu. Yang terpenting bukan tentang siapa yang lebih hebat," kata Glenn, yang langsung mendapat sambutan meriah pendukung Abdul.

Terakhir, Glenn Fredly juga menyampaikan kesannya usai berkolaborasi dengan Abdul. "Malam ini gue senang bisa kolaborasi sama Abdul," tandas dia.

Ahmad Abdul sudah memberikan penampilan terbaiknya malam ini. Sebelum berkolaborasi dengan Glenn Fredly, Abdul juga bernyanyi solo membawakan Won't Go Home Without You milik Maroon 5.

