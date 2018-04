JAKARTA - Ada yang spesial dari malam Result Show & Reunion Indonesian Idol 2018 di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Senin (23/4/2018). Salah satu finalis, Abdul mendapat dukungan langsung dari personel Kodaline, Vinny May.

Khusus untuk Abdul, tim Indonesian Idol secara langsung menghubungi Vinny untuk memberikan dukungan. Ternyata, Abdul pernah mendapat kesempatan untuk mengaransemen lagu band asal Irlandia.

"Abdul dikasih kesempatan aransemen lagu Kodaline. Salah satu dari lima orang di dunia," terang Daniel Mananta selaku host, saat menjelaskan keterkaitan Abdul dan Kodaline.

Lebih lanjut, Vinny May sempat diminta berkomentar tentang gaya bermusik Abdul. Menurut Vinny, Abdul memiliki kemampuan luar biasa dalam mencerna lagu. Hal itulah yang lantas membuat Kodaline memberikan dukungan untuk Abdul.

"Abdul keren banget interpretasiin lagunya. Mereka merasa gitu, apalagi Abdul pernah cover juga, makanya mereka milih Abdul," papar Daniel Mananta, yang menterjemahkan pernyataan Vinny May.

Abdul sendiri sudah tampil membawakan Won't Go Home Without You milik Maroon 5 di Babak Result & Reunion Indonesian Idol 2018. Merubah warna musik Maroon 5 dengan genre swing blues, Abdul menuai pujian juri karena penampilannya dianggap memancarkan aura seksi. "Penampilan Abdul itu membius. Rasanya tidak ingin berkedip. Tapi faktanya ya tetap kedip," kata Ari Lasso.

"Penampilan Abdul itu sakral. Seksi, Asik, Keren, Abdul Luar Biasa," tutur Judika.

