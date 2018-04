JAKARTA - Usai tampil solo dengan lagu Wont't Go Home Without You, Abdul kembali menunjukan penampilan lewat duet bersama dengan Glenn Fredly. Abdul dan Glenn membawakan lagu Kasih Putih yang kemudian dimedley dengan Hikayat Cintaku.

Melihat Abdul dan Glenn tampil di panggung Indonesian Idol 2018, sontak membuat juri puas hingga penonton pun bersorak-sorai. Alhasil penampilan keduanya mendapat standing ovation dari kelima juri.

Abdul tampil dengan warna pakaian senada dengan Glenn Fredly, yakni jas abu-abu. Keduanya pun kompak memainkan gitar ketika melantunkan lagu Hikayat Cintaku.

Ari Lasso mendapat kesempatan untuk berkomentar penampilan dari Abdul dan Glenn. Menurutnya Abdul bisa mengimbangi suara dari Glenn.

"Dul kamu malam ini belajar langsung sama salah satu tokoh legendaris peleleh hati wanita Indonesia. Kalau ngomongin vokal Glenn itu biasa. Kamu berdampingan dengan Glenn Fredly, kamu bisa mengimbanginya. Ini salah satunya master di panggung ya Glenn Fredly," kata Ari Lasso di Ecovention Ancol, Jakarta Utara pada Senin (23/4/2018).

Lebih lanjut, Armand juga kembali memuji Abdul, menurutnya Abdul punya suara yang khas dan tak kalah dengan Glenn Fredly. Pujian beruntun pun tampak disampaikan Armand pada Abdul.

"Gue denger seorang sosok Glenn Fredly dengan warna suara kuat tapi dengan lirik kamu masuk tadi, pas kamu nyanyi suara kamu juga kuat. Jadi kami berlima bangga punya kalian di final ini, kita doakan kalian sukses," tambah Armand.

Lantas apa kata seorang Abdul dapat berduet dengan penyanyi sekaliber Glenn Fredly?

"Sosok Glenn Fredly musisi istimewa, gue yakin semua orang di studio ini bisa nyanyi lagu Glenn Fredly," tutur Abdul.

Selain itu, Glenn yang dimintai komentar oleh Daniel Mananta mengenai Abdul. Menurut Glenn, ia hanya ingin merayakan keberadaan Abdul di panggung musik Tanah Air.

"Gue pengen merayakan dia ada di musik Indonesia nih," tutup Glenn Fredly.

