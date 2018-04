JAKARTA - Joan menjadi kontestan Indonesian Idol 2018 yang harus menghentikan langkahnya pada pekan lalu di panggung 'Road to Grand Final'. Alhasil, Abdul dan Maria mantap melenggang ke Grand Final lndonesian Idol 2018.

Kendati demikian, kontestan asal Papua ini tampak merasa bersyukur sudah bisa bersaing hingga menjadi tiga besar. Sontak tak pernah terbesit dalam pikiran Joan. Lantas bila berbicara soal Abdul dan Maria, manakah menurut Joan yang akan menjadi idola Tanah Air?

Rupanya Joan memberikan jawaban bijaksana, menurutnya tak ada yang bisa dipilih. Pasalnya Joan menilai baik Maria dan Abdul memang punya ciri khas suara yang berbeda. Tetapi bila Abdul atau pun Maria yang menang, tentu menjadi keberkahan tersendiri bagi keduanya.

"Dua-duanya kan kita sama-sama dari nol, jadi kalau untuk masing-masing tidak sih. Jadi kita sama-sama dibentuk dari nol, di mana ada banyak punya masing-masing, kaya teknik warna suara dan lain-lain. Jadi untuk mereka berdua, siapapun yang menang itu berkat mereka masing-masing," kata Joan.

Lebih lanjut, Joan sedikit menambahkan agar Abdul dan Maria bisa terus melanjutkan perjuangan dengan semangat. Apalagi Abdul dan Maria punya peta kekuatan yang apik antar keduanya hingga penggemar.

"Semangat terus buat My Abdul dan My Maria, kalian berdua hebat dan do the best. Kita akan ketemu lagi, semangat untuk kalian," sambungnya.

Seperti diketahui, Abdul dan Maria akan kembali tampil habis-habisan dalam panggung Grand Final yang akan dihelat pekan depan. Keduanya dipastikan akan mengeluarkan kemampuannya. Terlebih, suara khas nan lembut dari Abdul dan suara power dari Maria memang menjadi pembeda.

Pada pekan sebelumnya, para kontestan Indonesian Idol diduetkan dengan penyanyi muda berbakat yakni Rizky Febian. Dan dari penampilan itu, Abdul dan Maria dapat dikatakan berhasil. Justru berbeda dengan Joan yang tidak dapat memenuhi ekpektasi dari juri hingga penonton.

