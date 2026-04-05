Siap Syuting, Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati Libatkan Aktor Lintas Generasi

JAKARTA - Novel karya Brian Khrisna bertajuk Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati siap diwujudkan ke layar lebar. Film ini disinyalir melibatkan aktor lintas generasi.

Rencananya, proses syuting film garapan Sinergi Pictures dan Ben Film ini akan dimulai pada 7 April 2026 mendatang.

Jajaran pemain dalam film tersebut pun menjadi sorotan. Pasalnya, film ini menghadirkan ensemble cast lintas generasi yang kuat.

Sang sutradara, Kuntz Agus, mengungkapkan bahwa pemilihan pemain dilakukan dengan sangat teliti.

"Saya percaya kekuatan cerita ini ada pada karakter-karakternya," ujar Kuntz Agus dikutip dari keterangannya Jumat (3/4/2026).