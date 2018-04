JAKARTA - Malam Road to Grand Final Indonesian Idol 2018 pastinya memberikan kesan tersendiri untuk para kontestan, terlebih untuk Abdul. Finalis asal Bali ini kembali mendapat kejutan berupa duet dengan grup band asal Irlandia The Script.



Usai ketiga finalis tampi, Daniel Mananta sebagai presenter mengatakan jika ia melihat di salah satu sosial media milik Abdul, ada seorang pengikutnya berkomentar meminta Abdul untuk membawakan lagu The Man Who Can’t beMoved. Komentar pengikutnya itu ternyata disukai oleh 2,9 ribu pengikut.



“Dari Abdul sendiri, soalnya kita sempat melihat kalau di salah satu sosial media kamu, ada seseorang yang meminta kamu untuk nyanyi lagu The Script yang judulnya The Man Who Can't be Moved dan itu sampai like nya banyak banget. Likes nya sampai 2,9 ribu,” ujar Daniel sambil memperlihatkan bukti di layar, Senin (9/4/2018).

Baca Juga: Joan Tereleminasi, Abdul dan Maria Mantap ke Grand Final Indonesian Idol 2018



Terlihat memang di saluran YouTube milik Abdul, seseorang memintanya untuk menyanyikan lagu The Man Who Can’t be Maoved dan Fix You. Menurutnya, ini merupakan permintaan dari sebagian besar penggemar Abdul.

"Tolong minggu depan bawakan lagu The Man Who Can't be Moved dan Fix You (permintaan dari sejuta umat yang belum terkabul juga sampai sekarang,” tulis seorang pengikut Abdul.





Kemudian, Abdul pun mengabulkan permintaan dari penggemarnya itu. Di tengah aksi Abdul membawakan lagu The Man Who Can't be Moved, The Script yang merupakan penyanyi aslinya keluar dari belakang panggung. Kemudian, Abdul pun berduet dengan sang vokalis, Danny O'Donoghue.



Ketika dimintai pendapatnya tentang lagunya yang dinyanyikan di Indonesia, Danny mengatakan jika itu merpakan sebuah kehormatan. Bukan hanya dari grup band The Script, tapi dari seluruh dunia yang menyanyikan lagu tersebut dengan bahasa mereka masing-masing.



"Itu merupakan sebuah kehormatan banget. Bukan hanya dari mereka saja dari Irlandia yang membawakan lagu The Man Who Can't be Moved ini tapi dari seluruh dunia dengan bahasa mereka masing-masing. Itu adalah sebuah kehormatan yang sangat luar biasa," ujar Danny O'Donoghue.



The Script menjadi bintang tamu pembuka panggung Road To Grand Final Indonesia Idol malam kemarin. The Script membawakan salah satu hits lagunya yakni Superheroes.

Baca Juga: Tersisih dari Tiga Besar Indonesian Idol 2018, Begini Perasaan Joan



Bekerja sama dengan Grab Indonesia, Indonesian Idol 2017 memudahkan para peserta audisi untuk bertemu para juri. Hal ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol, yaitu ‘Face-to-Face Connection’.



Kampanye yang mengusung tagar #GrabTakesYouThere tersebut diharapkan mampu mewujudkan mimpi para peserta untuk menjadi idola baru Tanah Air. Grab membantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol. #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

(edi)