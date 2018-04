JAKARTA - Joan menjadi finalis Indonesian Idol yang harus angkat koper dalam panggung 'Road to Grand Final' alias menjadi yang tersisih. Mengingat jumlah voting dari Joan tak mampu membawanya untuk menjadi the next Indonesian Idol. Namun Joan sempat menyebut bahwa jiwa berkompetisinya sudah hilang.



"Jujur banget jiwa berkompetisi bener-bener hilang. Joan hanya mau menampilkan yang terbaik," kata Joan saat jumpa pers di studio MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Senin 9 April 2018.

Baca Juga: Joan Tereleminasi, Abdul dan Maria Mantap ke Grand Final Indonesian Idol 2018



Lebih lanjut, terkait soal jiwa berkompetisinya yang telah hilang, Joan memang tak menyebut setiap finalis yang ada dalam panggung adalah rival. Pasalnya, setiap kontestan Indonesian Idol sudah dianggap Joan layaknya keluarga.



Oleh sebab itu, setiap penampilannya diatas panggung, Joan hanya bisa selalu menampilkan penampilan terbaik. Menjadi yang terbaik dirasa lebih penting bagi Joan ketimbang harus berpikir kompetisi diatas panggung.



"Kalau misalnya jiwa kompetisi hilang, dulu kita berpikir dibawah (kita) adalah keluarga, diatas kita berkompetisi dan lain-lain. Tapi mungkin sekitar 15 besar atau 12 besar Joan hanya merasa do the best (saja)," sambungnya.





Meski begitu timbul pertanyaan, apakah Joan memang telah memiliki firasat tersingkir dalam panggung Indonesian Idol?



"Joan sih positif thinking, do the best, kalau misalnya Joan pulang atau tidaknya let it flow," tukasnya.



Seperti diketahui, dalam panggung Road to Grand Final' Indonesian Idol, Joan tampil solo dengan membawakan lagu dari Elvis Presley yang bertajuk Jailhouse Rock. Tak hanya solo, penampilan selanjutnya Joan pun berduet dengan Rizky Febian dengan menyanyikan lagu Cukup Tau. Tetapi kedua penampilan Joan belum dapat menaklukan hati juri yang malah mengkritiknya.

Baca Juga: Joan Tersingkir, Judika: Abdul dan Maria Memang yang Paling Siap



Bekerja sama dengan Grab Indonesia, Indonesian Idol 2017 memudahkan para peserta audisi untuk bertemu para juri. Hal ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol, yaitu ‘Face-to-Face Connection’.



Kampanye yang mengusung tagar #GrabTakesYouThere tersebut diharapkan mampu mewujudkan mimpi para peserta untuk menjadi idola baru Tanah Air. Grab membantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol. #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

(edi)