LOS ANGELES - Nampaknya, Disney telah memulai produksi untuk sekuel Frozen. Pasalnya, aktris Kristen Bell telah melakukan perekaman suara untuk bagiannya sebagai Anna.

Dalam wawancaranya di The Ellen DeGeneres Show pada episode hari Kamis 5 April 2018, aktris 37 tahun itu memberi sedikit bocoran mengenai film animasi, Frozen 2 yang akan segera datang. Menurut Kristen, sekuel Frozen tak kalah bagus dari yang pertama.

"Tapi, aku sudah melakukan perekaman. Namun, masih akan ada suntingan. Jadi, belum selesai,"ujar Kristen seperti dikutip dari E!News, Jumat (6/4/2018).

Meski begitu, bintang The Good Place ini memutuskan untuk bungkam saat ditanya lebih lanjut mengenai Frozen 2. Kristen berdalih dia tak bisa bicara banyak karena Disney akan tahu jika dia membocorkan proyek mereka ini.

"Ya, anda tahu, saya tidak bisa mengatakan terlalu banyak karena Disney memiliki orang di mana-mana," katanya.

Kristen pun Melanjutkan, "Aku tahu lagu-lagu itu, aku tahu ceritanya. Ini akan sangat bagus. Aku tidak bisa mengatakan lebih dari itu atau aku akan mendapat masalah."

Hingga saat ini, pihak Disney pun telah berkomitmen untuk tak mengungkapkan terlalu banyak tentang sekuel Frozen. Namun, banyak yang sudah bertanya-tanya mengenai cerita seperti apa yang akan dihadirkan dalam sekuel Frozen, termasuk mengenai kisah asmara Elsa.

Jika Anna telah memiliki kekasih bernama Kristoff Bjorgman, lain halnya dengan sang tokoh utama. Diketahui Elsa tak memiliki seorang kekasih dalam film pertamanya. Hal itu tentunya menimbulkan tanda tanya besar, apakah Elsa akan memiliki kekasih di film selanjutnya.

Bahkan sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Elsa akan menjadi seorang lesbian. Kemungkinan Elsa pun akan memiliki kekasih perempuan. Menanggapi kabar tersebut, Jennifer Lee selaku sutradara film Frozen tak menutup kemungkinan.

Sebagai infomasi, sekuel Frozen akan dirilis oleh Walt Disney pada November 2019 mendatang. Untuk kursi sutradara masih diduduki oleh orang yang sama yakni Jennifer Lee dan Chris Buck.

Sekuel Frozen diharapkan mampu mendulang kesuksesan seperti film pertamanya yang dirilis pada tahun 2013. Bahkan, lagu Let it Go yang menjadi salah satu soundtrack dalam film tersebut berhasil merajai tangga lagu Billboard 200 selama beberapa Minggu.

