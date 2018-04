JAKARTA - Indonesian Idol 2018 semakin memanas ketika Joan, Abdul dan Maria berhasil melangkah pada babak 'Road To Grand Final'. Joan, Abdul hingga Maria berhasil menunjukan kualitas vokalnya dan mampu membuktikan bahwa mereka layak berada dalam tiga besar. Dan langkah ketiganya untuk menjadi idola Tanah Air dirasa semakin terbuka lebar.

Lantas melihat kiprah ketiga finalis Indonesian Idol 2018 ini, apa tanggapan dari seorang Citra Scholastika, yang juga mantan jebolan Indonesian Idol 2010?

Rupanya penyanyi 23 tahun ini punya penilaian positif terhadap ketiga finalis ini. Bagi Citra sendiri memang ketiganya layak berada dalam tiga besar Indonesian Idol.

Untuk finalis asal Papua yakni Joan, Citra menyebut bahwa Joan punya suara yang menarik. Bahkan dari awal kemunculannya pada panggung Indonesian Idol, Citra pun selalu menyorotinya. Tetapi, Citra pun tak menampik bahwa ada penurunan performa dari Joan.

Baca Juga: Mesranya 3 Pose Bareng Istri di Instagram, Desta: Bikin Album Duet Ah..

Baca Juga: Tunangan Asal Malaysia, Lucinta Luna Sebut Dirinya Penerus Laudya Cynthia Bella

"Kalau Joan dari awalnya salah satu yang menarik banget, dan enggak tahu kenapa, kalau melihat jaman-jaman aku, sebelum-sebelumnya memang kadang-kadang yang dijagoin diawal-awal, karena dia itu bagus di awal eather dia harus lebih bagus lagi, atau memang dia harus ngejaganya," kata Citra Scholastika.

Senada dengan Abdul, Citra menilai Abdul juga punya suara yang khas. Bahkan hanya mendengar suaranya saja, publik sudah bisa menilai itu suara Abdul. Pujian pula dilontarkan Citra ketika Abdul menyanyikan lagu You Are The Reason yang dianggap romantis.

"Abdul, aku lihatnya kaya kuda hitam yang awalnya, aku uda suka dari awal. Dari dia orang selalu bilang Adam Levine-nya Indonesia. Cuma kalau aku lihat malah Abdul itu, kaya kita denger di radio, kita uda tahu itu Abdul. Kita enggak akan ketuker mana Abdul mana Adam Levine gitu. Dan dia bagus banget pas nyanyi You Are The Reason, menurut aku, salah satu penampilan yang paling romantis," sanjung Citra.

Sementara itu, pandangan berbeda diarahkan Citra untuk Maria. Bagi Citra, Maria menjadi salah satu finalis Idol yang punya potensi kuat menjadi idola Tanah Air. Mengingat Maria selalu menyuguhkan penampilan diatas rata-rata.

"Mungkin the next idol yang punya potensi kuat Maria ya. Semua orang lebih menjagokan Maria, karena dia tuh stabil. Mungkin stabilnya bulan-bulan ini, karena sebelumnya orang belum terlalu melihat ciri khas Maria seperti apa, karakternya seperti apa. Kalau dulu kita lihat dia hanya sebagai penyanyi yg mengandalkan power-nya tapi makin kesini, mulai kelihatan nantinya mau kemana nih Maria, genre musik ya seperti apa," tutupnya.

Bekerja sama dengan Grab Indonesia, Indonesian Idol 2017 memudahkan para peserta audisi untuk bertemu para juri. Hal ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol, yaitu ‘Face-to-Face Connection’.

Kampanye yang mengusung tagar #GrabTakesYouThere tersebut diharapkan mampu mewujudkan mimpi para peserta untuk menjadi idola baru Tanah Air. Grab membantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol. #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

(ade)