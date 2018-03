Selama kita masih punya tekad dan semangat, maka tak ada kata terlambat untuk awal yang baru. Semangat ya @ayuenstar! Buktikan kalo kamu bisa jadi warna baru di industri musik Indonesia! #indonesianidol #idolspektatop4 #ayuenstar #ayuenstarinindonesianidol2018

A post shared by armand maulana (@armandmaulana04) on Mar 26, 2018 at 11:27am PDT