JAKARTA - Maria Simorangkir mendapat kejutan di panggung Spektakuler Top 5 Indonesian Idol, Senin 19 Maret 2018. Berkat penampilan istimewanya saat membawakan Never Enough pekan lalu, Maria diberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan penyanyi aslinya, Loren Allred.

Meski hanya lewat sambungan teleconference, Loren secara terang-terangan mengakui kualitas suara Maria.

"Suaranya sangat cantik dan powerful. Saya terpukau dan aku tak percaya kamu baru berusia 16 tahun. Kamu sangat luar biasa," kata Loren Allred.

Baca Juga: Kolaborasi Maria dan Irsan Midnight Quickie Pecahkan Pembukaan Panggung Top 5 Indonesian Idol

Dalam lanjutannya, Loren mengatakan bahwa Never Enough merupakan salah satu lagu tersulit yang pernah ia nyanyikan. Namun menurut Loren, Maria jadi salah satu penyanyi yang berhasil membawakan lagu itu dengan sempurna.

"Aku tidak menyangka Maria bisa menyanyikan itu," ujarnya lagi.

Terakhir, Loren Allred juga memberikan nasehat untuk Maria Simorangkir. Dengan usianya yang masih muda, Loren berharap Maria bisa terus mengembangkan karirnya di industri musik.

"Tetap lakukan apa yang kamu lakukan. Berikan yang terbaik. I love you, dan semua orang mencintaimu," tutup Loren.

Mendapat pujian langsung dari Loren Allred, Maria Simorangkir tidak dapat berkata-kata. Ia hanya bisa membalas pujian Loren dengan ucapan tanda cinta kepada sang penyanyi.

"I love you so much," ungkapnya sambil tertawa gugup.

Baca Juga: Kolaborasi dengan DJ, Top 5 Indonesian Idol Siap Panaskan Panggung Spektakuler

Bekerja sama dengan Grab Indonesia , Indonesian Idol 2017 memudahkan para peserta audisi untuk bertemu para juri. Hal ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol, yaitu ‘Face-to-Face Connection’. Kampanye yang mengusung tagar #GrabTakesYouThere tersebut diharapkan mampu mewujudkan mimpi para peserta untuk menjadi idola baru Tanah Air. Grab membantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol. #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

(edi)