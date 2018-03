MAKASSAR - Kehadiran Nowella membuat acara Malam Mingguan Bareng Indonesian Idol di Pasar Segar Jl. Pengayoman, Makassar semakin meriah karena aksi panggungnya yang disambut senyum bahagia penonton malam itu.



Malam Mingguan Bareng Indonesian Idol mengingatkan Nowella akan kisahnya menuju panggung spektakuler. Siapa sangka, perjuangannya menuju audisi hingga sampai pada predikat juara tak berjalan mulus.

Sama seperti peserta lainnya, Nowella juga harus sabar menunggu hingga gilirannya masuk dan bertemu para juri. Namun hal tersebutlah yang membuatnya bisa membahagiakan juga mensejahterakan para keluarganya saat ini.



“Aku dulu pas audisi datang jam 6 pagi baru masuk jam 3 sore” ceritanya dari atas panggung.



“Setelah menang aku lebih ngerasain live changing sih kayak sebelumnya aku nyanyi dibayar sedikit tapi sekarang puji tuhan sudah lebih baik. Sekarang sudah kebeli rumah, bisa jalan-jalan keluar negeri gratis” tambahnya.



Saat ini Nowella banyak melakukan kegiatan panggung di acara-acara off air. Ia tetap menjalankan profesinya sebagai penyanyi meskipun jarang tampil di layar kaca.



“Aku jadi pengamen keliling. Ketika aku enggak di tv aku lebih banyak off air sih” jelas Nowella.



Nowella membuat penonton gembira dengan suara khasnya saat membawakan theme song Indonesian Idol. Dalam kesempatan tersebut, Nowella juga berduet dengan Miftah, wanita yang pernah mengikuti Grab Street Audition.

Acara ini tak hanya meriah karena aksi panggung Nowella, tapi juga berbagai game dan hadiah yang dibagikan untuk pengunjung. Mereka yang memenangkan games, berhak mendapatkan merchandise menarik dari Grab serta sebuah smartphone untuk Moment Photo Contest.



Bekerja sama dengan Grab Indonesia, Indonesian Idol 2017 memudahkan para peserta audisi untuk bertemu para juri. Hal ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol, yaitu ‘Face-to-Face Connection’.



Kampanye yang mengusung tagar #GrabTakesYouThere tersebut diharapkan mampu mewujudkan mimpi para peserta untuk menjadi idola baru Tanah Air. Grab membantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol. #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

