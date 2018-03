JAKARTA – Ahmad Abdul menjadi daya tarik tersendiri dalam Meet & Greet Indonesian Idol 2018, di Avenue of Stars, Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (17/3/2018). Bukan hanya karena dia menjadi satu-satunya kontestan pria yang tersisa, namun karena penampilannya begitu dinanti fans.

Sore tadi, lelaki yang mengidolakan Tompi itu sukses memanjakan penggemarnya dengan bernyanyi diiringi petikan gitar. “Sebelum aku nyanyi, aku mau berterima kasih. Kalian masih di sini meskipun hujan,” kata Abdul sebelum memulai aksi panggungnya.

Lelaki yang berprofesi sebagai desain grafis itu kemudian melantunkan All I Want milik Kodaline. Lagu itu sebenarnya pernah dinyanyikan Abdul dalam babak Eliminasi 3 Indonesian Idol 2018 yang memancing decak kagum para juri.

Sore tadi, dia kembali mengulangi penampilan apiknya kala itu dengan mengawinkan suara merdu dan lantunan gitarnya. Ratusan fans yang berdesakan di depan panggung kemudian bernyanyi bersamanya.

Tak hanya bernyanyi bersama, penonton juga ramai berteriak ketika mendengar suara merdu kontestan asal Bali tersebut. Abdul kemudian menceritakan makna yang tersimpan di balik lagu itu untuknya.

“Lagunya sejarah sih. Aku menyanyikan lagu ini saat babak eliminasi 3, which is temanya adalah sing for your life," jelasnya usai merampungkan penampilannya.

Tak lama setelah Abdul tampil, giliran Joanita Veroni yang mengambil alih panggung. Perempuan yang akrab disapa Joan itu tampil spesial, karena aksi panggungnya diiringi petikan gitar Abdul dan Ayu.

“Joan sangat mengucap syukur. Banyak yang punya suara bagus, tapi Tuhan memberi izin ke Joan. Sore ini, saya akan tampil diiringi Kak Abdul dan Kak Ayu. Ini pertama kalinya Joan diiringi mereka,” ucapnya sesaat sebelum tampil.

Kontestan terakhir yang tampil malam itu adalah Ayu. Finalis cantik berhijab tersebut tampil di penghujung acara setelah bintang tamu HIVI menyapa pengunjung Lippo Mall Kemang.

