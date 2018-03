JAKARTA - Aktor senior Donny Damara akan memerankan karakter baru dalam film Guru Ngaji. Dalam film tersebut, ia akan berperan sebagai Mukri, guru ngaji yang diam-diam berprofesi sebagai badut untuk menghidupi anak dan istri.

Hal menarik dari karakter Mukri, menurut Donny, adalah tentang bagaimana ia menyikapi kekurangan yang dimilikinya demi menyenangkan keluarga.

“Di beberapa kawasan di Indonesia, guru ngaji biasanya tak menekuni profesi lain. Tapi berbeda dengan Mukri,” kata Donny saat ditemui awak media di kawasan Jakarta Selatan belum lama ini.

Baca juga: Film Guru Ngaji, Bicara Dedikasi dan Perjuangan di Tengah Himpitan Ekonomi

Aktor Terbaik FFI pada 2012 itu mengakui, tak ada kesulitan berarti saat harus berperan sebagai seorang guru ngaji. Donny hanya perlu mengenang guru ngaji yang mengajarinya semasa kecil.

“Tak ada riset untuk peran itu. Saya lebih me-recall masa-masa saat saya masih kecil dan belajar ngaji. Saya menjadikan guru ngaji saya kala itu sebagai role model dalam memerankan karakter Mukri,” ujarnya.

Meski begitu, bukan berarti tak ada tantangan dalam memerankan tokoh Mukri. Menurut Donny, kesulitan justru datang saat Mukri harus menjadi badut.

Untuk bisa melakukan berbagai keahlian badut, seperti juggling dan akrobat, dia harus berlatih selama 2 bulan. “Saya bahkan berlatih naik sepeda roda satu. Itu susah banget,” katanya.

“Badut yang asli saja sampai bilang ‘Saya baru bisa bersepeda lurus setelah 6 bulan’. Sementara kami, lima kayuhan saja sudah berhenti,” ungkap bapak satu anak itu.

Namun hal itu tak melunturkan semangat Donny untuk terus berlatih. Hal itu, menurut dia, karena Guru Ngaji memiliki aura seksi di dalamnya. "Seksi di sini, karena banyak pesan moral di dalamnya,” katanya.

Mukri, menurut Donny, tinggal di kawasan dengan masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan dan agama. “Bagaimana dia menyikapi perbedaan dan mencoba bertoleransi adalah isu yang sangat seksi menurut saya,” imbuh aktor Langit ke-7 tersebut.

Baca juga: Akting Donny Damara di Surat Cinta untuk Kartini Digandrungi Ibu-Ibu Solo

“Sebenarnya, tidak ada masalah dalam sebuah perbedaan. Take it simple saja dan make it easy,” imbuh aktor 51 tahun itu.

Film Guru Ngaji akan mempertemukan Donny Damara dengan Dewi Irawan yang berperan sebagai istrinya. Film itu juga akan dibintangi Ence Bagus, Dodit Mulyanto, Tarzan, Verdi Solaiman, aktris cantik Andania Suri, dan aktor cilik Akinza Chavelier.

Film Guru Ngaji akan mulai tayang di bioskop, pada 22 Maret 2018.

(SIS)