JAKARTA – The Next Boy/Girl Band Indonesia season 2 semakin seru di setiap episodenya. Minggu ini, ajang pencarian bakat GTV itu akan menayangkan episode tiga yang tak kalah dramatis dibanding episode pekan lalu.

Dibandingkan pekan lalu, terjadi cukup banyak pergantian hotseater di episode ketiga. Lebih dari tiga hotseater pekan lalu harus rela tersingkir karena kontestan di minggu ini terbukti memiliki kemampuan lebih oke dibanding mereka.

Drama juga terjadi saat kontestan asal Bali, Ni Luh Putu Dea Risma tampil. Menyanyikan All I Ask dari Adele, Dea sangat serius menyakinkan dan mencoba mencuri hati judges untuk mendapatkan 1 posisi sebagai hotseater. Namun ternyata jalan nya tidaklah mulus, karena satu kesalahan yg Dea perbuat membuat judges ragu akan kemampuannya

Kejutan juga tersaji di episode ketiga The Next Boy/Girl Band Indonesia season 2. Tanpa diketahui para juri, peserta atas nama Fauzan ternyata memiliki kedekatan dengan Ridwan , salah satu personil B Force, bahkan mereka berkolaborasi. Bagaimana penampilan Fauzan.

Sebelum tampil, Fauzan lebih dulu menunjukkan kemampuannya di depan juri dengan berkolaborasi bersama Ridwan. Kakak beradik ini berkolaborasi beat box sebelum Fauzan kemudian tampil menyanyikan lagu Dekat di Hati milik RAN.

Siapakah hotseater pekan lalu yang harus tersingkir dan digantikan oleh kontestan pekan ini? Siapa saja kontestan dari episode tiga yang berhasil lolos ke hotseat?

Apa yang membuat Vidi berubah pikiran dan memberikan thumb up ke Dea? Berhasilkah Dea meyakinkan ketiga judges untuk meloloskannya? Bagaimana pula penampilan Fauzan, adik Ridwan ‘B force’?

Semua jawaban akan tersaji di episode ketiga The Next Boy/Girl Band Indonesia season 2 yang tayang di GTV pada Kamis 15 Maret 2018 pukul 19.15 WIB.

Seperti episode sebelumnya, para hotseater akan membuka episode The Next Boy/Girl Band Indonesia season 2. Untuk episode ketiga, hotseater team girls yang terdiri dari Laumi, Inggid, Novera, Dybow, Indah, Hijrah, dan Salma menampilkan Better When I’m Dancing milik Meghan Trainor.

