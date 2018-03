JAKARTA - Membawakan Somewhere Only We Know dari Keane, Ghea Indrawary gagal mendapatkan standing applause dari Maia Estianty. Meski begitu, ibu tiga anak ini mengaku sudah sempat ingin berdiri dan memberikan penghargaannya, tetapi mengurungkan hal tersebut lantaran Ghea sempat gagal di awal penampilannya karena terdengar pitchy.

Menurut Maia, dirinya bahkan Ari Lasso sempat saling berpandangan ketika Ghea gagal mengeksekusi secara halus lagu tersebut. Namun hal tersebut masih bisa termaafkan lantaran finalis asal Singkawang ini mampu bernyanyi dengan gayanya sendiri.

"Tadi hampir saya berdiri tapi di pembukaan awal kamu sedikit pitchy. Tapi ini bagus, ini versi Lily Allen kan? Bagus kamu menyanyikannya meski masih terpengaruh oleh Lily Allen, tetapi kamu juga sanggup menyanyikan dengan gaya Ghea. Itu menurut saya luar biasa, perlu dipuji, manis banget," ungkap Maia Estianty.

"Kalau Ghea bagus bagus, dengan lagu ini pas, cocok, lucu, enggak berlebihan, lagunya juga enak. Tapi hanya diperhatikan, tadi saya mau berdiri tapi enggak jadi, pitchy dikit saja," tambahnya.

Sementara itu Ari Lasso mengaku ada sesuatu yang tanggung dalam penampilan Ghea malam hari ini. Meski nampak indah, cute, dan polos, sayangnya hal tersebut tidak bisa diekekusi dengan mulus oleh wanita yang baru berulangtahun yang ke-20 pada Sabtu kemarin.

"Sayangnya saya tidak sependapat dengan Maia. Kalau menurut saya ya ada sesuatu yang sangat tanggung dalam penyajianmu malam ini. Antara indah, antara cute, antara polos, itu sebenarnya tidak tercapai dengan mulus. Sisi indahnya ada, sisi polosnya ada, sisi cutenya ada, sisi enaknya ada, tapi mau dibawa kemana penampilan kamu sehingga membuat kita semua terdengar. Kalau bagus kita pasti akan semangat tepuk tangan, tapi tadi ada sesuatu yang tanggung, tidak jelek, tapi kamu harus memberikan masukan," ujar Ari Lasso.

