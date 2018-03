JAKARTA - Finalis asal Denpasar, Ahmad Abdul, merupakan satu-satunya finalis laki-laki yang tersisa di Top 6 Indonesian Idol 2018. Kemampuan bernyanyinya yang bisa dibilang cukup baik, mampu membuat dirinya bertahan hingga saat ini.

Setelah minggu lalu membawakan lagu Starving milik Hailee Steinfeld & Grey feat Zedd u, dan mendapatkan standing applause dari semua juri, Ahmad Abdul kembali meraih hal tersebut dalam babak Spektakuler Indonesian Idol malam hari ini.

Bahkan seluruh juri mengakui hal tersebut dan nampak tak bisa banyak berkata-kata.

"Abdul gilaa.. Keren Dul. Bukan giliran gue ngomong, jadi gue bilang keren Dul, keren banget," ujar Judika.

"Satu kata buat Abdul, hari ini lo cool," timpal Maia Estianty.

"Abdul.. Mudah-mudahan lewat idol ini kamu bisa bikin sebuah history," sambung Ari Lasso.

Sementara itu, menurut Armand Maulana, pria 20 tahun ini sangat bisa membangkitkan penonton untuk bertepuk tangan. Bahkan Armand menyarankan agar dirinya bisa menarik perhatian para wanita dengan menueirnkan sedikit lagi berat badannya.

"Alus pisaaaannn.. Buat gue, lima peserta, the best, elo. Lima juri disini berdiri semua tanpa aba-aba, berdiri, karena lagu One Direction History ini kan lagunya keren. Tapi saya yakin enggak semua penonton tahun lagunya, tapi lo bisa membangkitkan lagu itu, membangkitkan penonton dan semuanya tepuk tangan, itu sulit banget dan lo berhasil. Lo tambah mateng, lobtambah santai, dan lo turun berat badan. Kalau lo turunin dikit (berat badan) lagi pasti cewek-cewek ngejerit," tutur Armand Maulana.

"Abdul itu tadi keren banget, itu tadi kerasa kayak kita lagi nonton kamu dimana gitu. Itu show kamu sendiri. And you're definitely making a history tonight," ucap BCL singkat.

