JAKARTA - Aura bintang memang sudah melekat pada diri finalis asal Kupang, Marion Jola. Sejak penampilan perdananya, finalis yang akrab disapa Lala ini selalu bisa mengambil hati para juri.

Membawakan lagu berjudul Ciao Adios dari Anne Marie, wanita berusia 17 ini menyajikan penampilan yang sanggup membuat Ari Lasso terprovokasi. Bahkan untuk soal eksekusi lagu di atas panggung, Ari Lasso mengaku bahwa Marion adalah juaranya.

"Marion itu tadi menurut saya sebuah penampilan yang santai, relax, tapi sangat provokatif. Seseorang itu bisa kayak kamu, kamu ini punya kelebihan yang entah kamu sadari atau tidak. Top 6 suaranya sudah pasti keren, cuma dalam eksekusi dipanggung, kamu ada suatu hal yang sorry to say, tapi tidak dimiliki oleh peserta lain," kata Ari Lasso.

"Kamu santai gerak dan semuanya itu santai, lentur, tapi poinnya kamu punya sesuatu yang bisa membuat orang terprovokasi dengan penampilanmu, dan itu modal luar biasa. Pesannya hanya sedikit, boleh powernya ditambah sedikit di titik-titik tertentu, dan sekali lagi penampilanmu ini membuktikan bahwa pemilihan lagu dan aransemen sangat penting," tambahnya.

Sementara itu, Bunga Citra Lestari mengaku memiliki pendapat berbeda dengan Ari Lasso yang mengaku terprovokasi dengan penampilan Marion Jola malam ini. Ibu dari Noah Sinclair ini menyatakan bahwa dirinya lebih suka dengan penampilan dari Marion minggu lalu, saat ia menyanyikan Toxic dari Britney Spears.

"Mungkin aku agak sedikit berbeda sama mas Ari Lasso, kalau aku lebih suka penampilanmu minggu lalu, kalau aku. Aku tahu tidak mudah melakukan apa yang tadibkamu lakukan di atas panggung, apalagi untuk kamu yang baru ada di Idol dan bukan yang sudah jam terbangnya lama, tentunya banyak yang harus dipelajari," ujar Bunga Citra Lestari.

"Tapi level kenyamanan kamu minggu lalu sangat percaya diri, terlihat amat sangat tahu mau kamu apa. Kalau tadi itu ada momen-momen dimana kamu kelihatan mikirnya. Mungkin kamu bisa lebih banuak punya eye contact dan dancer kamu 4 orang," sambungnya.

