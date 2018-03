LOS ANGELES – Beberapa waktu lalu, para superhero Marvel yang akan beraksi dalam Avengers: Infinity War melakukan promosi ke majalah Entertainment Weekly.

Dari 22 superhero yang terlibat dari mulai Captain America hingga Black Panther datang dan mendapatkan sampulnya sendiri. Sementara itu sosok pemanah handal, Hawkeye, tak terlihat batang hidungnya.

Para penggemar pun lantas mempertanyakan hal ini. Apakah memang Hawkeye tidak masuk bagian dari promosi atau ada alasan lain yang membuatnya tidak bisa hadir di sana.

Alasannya sendiri rupanya bersangkutan dengan cerita di komik Avengers: Infinity War Prelude. Dalam komik tersebut dikisahkan Hawkeye atau Clint Barton pensiun dari tim Avengers setelah peperangan di Civil War. Ia kembali ke rumah untuk menjalani kehidupan normal bersama istri dan anak-anaknya.

Demi menjawab semua keresahan para penggemar ini, Renner pun lantas mengunggah foto Hawkeye sebagai sampul di majalah EW. Sampul tersebut merupakan buatan dari BossLogic yang juga mempertanyakan kehadiran Hawkeye di Infinity War.

Avengers: Infinity War akan dirilis pada tanggal 27 April mendatang. Film ini akan menjadi film terbesar dari Marvel Cinematic Universe karena hampir semua tokoh besarnya akan hadir dalam film ini.

Selain Infinity War, Marvel juga masih memiliki proyek panjang di masa mendatang. Ant-Man and the Wasp akan dirilis pada bulan Juli, Captain Marvel pada Maret 2019, film Avengers keempat pada Mei 2019, sekuel Spider-Man pada Juli 2019, dan Guardians of the Galaxy Vol. 3 pada tahun 2020.

