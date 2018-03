LOS ANGELES – Marvel dan Disney baru saja mengumumkan untuk memajukan perilisan Avengers: Infinity War dari tanggal 4 Mei menjadi 27 April 2018. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi para penggemar MCU namun justru menjadi kabar buruk bagi Dwayne Johnson dan Amy Schumer.

Seperti diketahui, Dwayne Johnson akan merilis film terbarunya yang berjudul Rampage pada tanggal 20 April. Dengan adanya kabar ini, pekan kedua filmnya bisa dipastikan harus berbagi penonton dengan Avengers: Infinity War. Sementara film terbaru Amy Schumer terpaksa harus berhadapan langsung dengan Infinity War pada tanggal 27 April.

Lantas mengapa Marvel memajukan tanggal perilisan Avengers: Infinity War? Setidaknya ada empat alasan konspirasional yang dilansir dari Forbes, Jumat (2/3/2018).

1. Memberikan pekan tambahan sebelum Deadpool 2

Ketika Fox memajukan tanggal perilisan Deadpool 2 dari 2 Juni ke 18 Mei banyak pengamat melihat bahwa ini adalah serangan langsung untuk Solo: A Star Wars Story. Namun, Marvel menarik keuntungan tersendiri dari hal ini karena Tony Stark dkk bisa mendapatkan pekan tambahan sebelum Wade Wilson dan Cable muncul ke layar lebar.

Keputusan Marvel ini juga meninggalkan lubang kosong untuk film besar di awal bulan Mei. Rasanya tidak akan ada rumah produksi lain yang ingin berhadapan dengan Avengers: Infinity War di pekan kedua penayangannya. Besar kemungkinan film I Feel Pretty akan mundur dan mengisi slot kosong yang ditinggalkan Infinity War.

2. Memberikan pekan tambahan untuk promosi Solo: A Star Wars Story

Para penikmat film Hollywood rasanya sudah paham dengan persaingan tersendiri yang ada di antara film-film Walt Disney. Tahun lalu Thor: Ragnarok, Coco, dan The Last Jedi silih berganti menghibur hanya dalam kurun waktu enam pekan. Sementara itu Dr. Strange, Moana, dan Rogue One melakukan hal yang sama di tahun 2016.

Memajukan jadwal perilisan Avengers: Infinity War tentunya memberikan pekan tambahan untuk tim promosi Solo: A Star Wars Story. Disney awalnya sempat terlihat menganak tirikan film spin-off Han Solo ini karena fokus promosi pasti akan lebih diprioritaskan kepada Infinity War.

3. Disney dan Marvel incar rekor dunia baru

Disney dan Marvel masih penasaran untuk mendapatkan rekor dunia baru pembukaan global tertinggi. Pada tahun lalu The Fate of the Furious mengalahkan rekor pembukaan global yang sebelumnya dipegang oleh The Force Awakenes. Disney dan Marvel pun ingin membalaskan dendam sehingga memajukan film terbesarnya tahun ini satu pekan sebelum liburan dimulai.

Mampukah Marvel melewati rekor dari film Universal dengan strategi ini? Jawabannya hanya akan ditemukan pada tanggal 27 April mendatang.

4. Marvel ingin kurangi spoiler di dunia maya

Pada sebelum-sebelumnya, Disney dan Marvel tidak pernah terlalu peduli dengan spoiler-spoiler tentang film MCU di Wikipedia atau berbagai sumber dunia maya lainnya. Namun dengan strategi rilis serentak pada tanggal 27 April, Avengers: Infinity War akan (setidaknya) mendapatkan lebih sedikit spoiler di seluruh dunia. Dengan kata lain, mereka bisa mengeruk uang lebih banyak karena penonton akan pergi ke bioskop demi menyaksikan filmya langsung

(ade)