JAKARTA - Maia Estianty dikenal sebagai salah satu sosok antagonis saat menjadi juri di ajang pencarian bakat. Saat menjalankan tugasnya di Indonesian Idol, Maia bahkan beberapa kali dihujat oleh fans sejumlah kontestan lantaran komentar pedasnya.

Menanggapi hal tersebut, Maia yang ditemui usai gelaran Babak Spektakuler Top 7 Indonesian Idol langsung memberikan komentar. Ia memilih menyikapi hujatan fans sejumlah kontestan dengan sikap tenang.

"Penjabarannya gini, misalnya kita dituntut sebagai pemeran sinetron, kemudian dituntut untuk peran antagonis yang jadi orang jahat terus. Ada tuh fans yang penonton sinetron itu baper kepada pemain sinetron itu. Dia marah-marah 'jahat banget sih kamu, bla bla bla' sampai dilempar apa gitu. Padahal ini kan part of the show, ini kan hanya drama. Jadi jangan baper lah," tutur Maia belum lama ini.

"Buat aku ini kan enggak perlu dimasukin hati, karena ini kan just part of the show. Kebetulan memang tugasku jadi striker ya," lanjutnya.

Kendati demikian, Maia tetap mengeluarkan pernyataan pembelaan mengenai sikap keras yang ia tunjukkan saat menjadi juri. Menurut Maia, kritik pedas hanya salah satu cara untuk memacu kontestan agar bisa tampil lebih baik.

"Kalau dipandang dengan hal yang positif, kritikan akan memacu jadi orang yang terbaik," ucap Maia Estianty.

"Di show TV lain, ada peserta yang aku kritik habis. Tapi tiba-tiba mereka jadi juara 1. Nah itu kan artinya kritikan tajam itu jadi sesuatu yang berbeda. Masukan yang baik untuk jadi maju," imbuhnya.

Terakhir, Maia Estianty juga tidak menampik bahwa sejatinya ia lebih memilih untuk memainkan peran protagonis saat menjadi juri di ajang pencarian bakat. "Cuma karena enggak boleh, jadi ya terima-terima saja," pungkasnya.

