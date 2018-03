JAKARTA - Maria menjadi salah satu kontestan yang mencuri perhatian juri dalam panggung spektakuler ketujuh tadi malam, Senin 5 Maret 2018. Pasalnya, Maria dinilai berhasil membawakan lagu Never Enough yang dipopulerkan oleh Loren Allred dalam film yang bertajuk ‘The Greates Showman’. Tampil anggun dengan mengenakan gaun yang mengkilap, Maria mampu menghipnotis para juri dan penonton untuk menikmati penampilannya.

Usai penampilannya, Maria mendapat lima standing ovation dari para juri. Saking senangnya dengan penampilan Maria, Maia Estianty sampai maju kedepan panggung untuk memeluknya.

"Maria that was epic, itu gila banget. Disini kamu menunjukan aura bintang kamu. Segala sesuatu campur aduk, bahagia, merinding," kata Bunga Citra Lestari.

Tak hanya sampai disitu, Judika yang berkomentar bagus pada penampilan Maria, nyatanya malah diminta duet bareng Maria. Tanpa berpikir panjang, Judika pun mau bernyanyi bersama Maria.

Baik Maria dan Judika bak pasangan duet yang malah mampu membuat terkesan. Bahkan beberapa juri lain yang melihatnya tercengang melihat aksi dari Judika dan Maria menyanyikan lagu Never Enough.

Daniel Mananta pun selaku host sampai menyebut bahwa keduanya menyajikan penampilan yang sangat mahal.

“Bagus parah. Itu epic banget guys, kalian berdua asli. Gue pengen muji mereka berdua kasih pertunjukan mungkin enggak akan bisa kita lihat lagi, this is like one in life time banget dan gue menyaksikan secara live. Thank you banget," ujar Daniel Mananta.

Selain menyimpan rasa bahagia lantaran penampilan Maria, rasa sedih juga tersaji dalam Indonesian Idol semalam, dimana Bianca Jodie harus rela angkat kaki dalam ajang Indonesian Idol 2018. Meski pada awalnya Jodie tampil baik dengan membawakan lagu dari Demi Lovato yang berjudul Skyscraper.

Sayangnya hasil voting dari Jodie tak mampu menyelamatkannya untuk tetap bertahan pada panggung Indonesian Idol. Sebagai ganjarannya penampilan Jodie semalm merupakan akhir perjalanannya dalam ajang tersebut.

