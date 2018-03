LOS ANGELES – Kedigdayaan Black Panther di panggung box office Amerika nyatanya tak berlaku saat masuk ke bioskop-bioskop Jepang. Secara mengejutkan, Black Panther dikalahkan oleh Doraemon pada box office pekan ini.

Doraemon the Movie: Nobita’s Treasure Island menguasai box office Jepang dengan mencatatkan keuntungan sebesar USD8 juta. Film ke-38 tentang Doraemon dan Nobita ini mendapatkan jatah 381 layar. Pendapatan Doraemon ini bahkan lebih baik dari film Doraemon tahun lalu yang berjudul Doraemon the Movie: Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi.

Black Panther menduduki posisi kedua dengan pendapatan yang hanya mencapai USD2,9 juta. Sampai saat ini, film yang dibintangi oleh Chadwick Boseman tersebut sudah mengumpulkan total pendapatan mencapai USD15 juta.

Padahal di beberapa negara lain, Black Panther terlihat sangat mendominasi. Sebagai perbandingan, film arahan Ryan Coogler tersebut masih menguasai box office Amerika dengan selisih yang cukup jauh.

Black Panther mengumpulkan pendapatan sekira USD65,7 juta dan meninggalkan Red Sparrow dan Death Wish. Padahal kedua film di bawahnya baru melakukan debutnya di layar lebar pekan ini.

