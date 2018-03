LOS ANGELES – Beberapa hari lalu, Disney dan Marvel resmi memajukan jadwal perilisan filmnya Avengers: Infinity War dari tanggal 4 Mei menjadi 27 April. Perubahan jadwal ini lantas membuat Dwayne “The Rock” Johnson pun melakukan hal yang sama. Ia dan Warner Bros. telah memindahkan jadwal perilisan Rampage dari 20 April ke 13 April.

Warner Bros. tidak ingin film Rampage hanya memiliki waktu satu pekan sebelum Infinity War masuk ke bioskop. Tanggal 13 April membuat film yang diadaptasi dari video game tersebut mendapat tambahan satu pekan sebelum beradu dengan Infinity War.

Dilansir Variety, Selasa (6/3/2018), Warner Bros. memiliki harapan tinggi agar Rampage sukses di pasaran. Apalagi ia telah melihat Dwayne Johnson sukses dengan Jumanji: Welcome to the Jungle yang bertahan melawan hantaman film Disney, Star Wars: The Last Jedi.

Pada film Rampage ini, Dwayne berperan sebagai David Okoye, seorang primatologist yang tidak memiliki teman. Ia hanya memiliki satu teman gorila putih bernama George, yang dibesarkan sendiri olehnya.

Persahabatan antara David dan George ini lantas mendapat tantangan saat George terkena zat kimia yang mengubahnya menjadi satu monster besar. Kehadiran George raksasa ini pun mengancam keselamatan dunia dan David harus bertanggungjawab menyelesaikannya.

Dalam film ini Dwayne juga akan beradu akting dengan Naomie Harris, Malin Akerman, Joe Manganiello, dan Jeffrey Dean Morgan. Sementara kursi sutradara diisi oleh Brad Peyton, yang telah berkolaborasi dengan Dwayne dalam film San Andreas.

