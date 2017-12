JAKARTA - Peserta bernama Riri kini semakin dekat dengan perwujudan mimpinya untuk menjadi penyanyi Tanah Air. Ia telah mendapatkan golden tiket dari dewan juri Indonesian Idol 2017 pada episode tayang Selasa, 26 Desember 2017.

Dalam sebuah wawancara, Riri juga menjelaskan motivasinya hingga ikut audisi yang bekerjasama dengan Grab Indonesia ini. Dara berusia 16 tahun ini ingin mengetahui seberapa jauh kemampuannya dalam hal bernanyi. Selain itu, Riri juga ternyata mengidolakan Ari Lasso, salah satu juri Indonesian Idol 2017.

"Motivasi saya ikut idol "I want to challenge my self" pengen nyoba sampai mana kemampuan diri saya. Les vokal dari TK tapi sempat berhenti karena kalah pas kompetisi. Lanjut lagi waktu umur 15 tahun. Pengen banggain kedua orang tua, pengen terus berkarya karena punya banyak mimpi," ungkap Riri.

"Pengin banget ketemu Ari Lasso, karena dari dulu ikutin perjalanan karier Ari Lasso sejak di grup band Dewa," tambahnya.

Bekerja sama dengan Grab Indonesia, Indonesian Idol 2017 memudahkan para peserta audisi untuk bertemu para juri. Hal ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol, yaitu Face-to-Face Connection.

Kampanye yang mengusung tagar #GrabTakesYouThere tersebut diharapkan mampu mewujudkan mimpi para peserta untuk menjadi idola baru Tanah Air. Grab Indonesiamembantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol, #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

Street Audition sendiri telah sukses dihelat di Makassar, Lampung, Aceh, Bali, Manado, Banjarmasin, Pekanbaru, Balikpapan dan Pontianak. Di samping itu, Indonesian Idol 2017 juga sudah menggelar audisi di 5 kota besar lain termasuk Yogyakarta, Medan, Surabaya, Bandung dan Jakarta.

