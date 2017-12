JAKARTA - Peserta bernama Riri sukses menaklukkan hati dewan juri Indonesian Idol 2017 yang bekerja sama dengan Grab Indonesia pada episode Selasa, 26 Desember 2017. Dara bernama lahir Jourimanzky tersebut berhasil meraih golden ticket setelah melantunkan lagu milik Adele berjudul Chasing Pavement.

Sebelum sukses audisi ajang pencarian bakat yang bekerjasama dengan Grab Indonesia ini, Riri melakukan banyak persiapan. Ia menjaga kualitas suaranya demi tampil secara maksimal.

"Persiapan sebelum audisi banyak-banyak berdoa, menjaga suara. Jadi enggak bisa makan es krim karena harus jaga makanan dan jaga suara," tutur Riri.

(Baca Juga: Akhirnya, Maia Estianty Temukan Peserta Idaman di Audisi Indonesian Idol 2017)

(Baca Juga: Fans Berat, Peserta Ini Dapat Pelukan Judika di Audisi Indonesian Idol 2017)



Alhasil kerja kerasnya itupun terbayar. Diakui para juri, Riri layak masuk audisi Indonesian Idol 2017 karena berpeluang besar untuk menjadi seorang panyanyi sukses.

"Aku happy banget denger kamu nyanyi itu. You are look gorgeous," ungkap BCL.

"Auranya keluar kalau kamu nyanyi. Kamu keren sekali. Setiap penyanyi itu perlu step meniru dengan baik. Dan kamu melakukan itu di lagu ini," tambah Ari lasso.

Bekerja sama dengan Grab Indonesia, Indonesian Idol 2017 memudahkan para peserta audisi untuk bertemu para juri. Hal ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol, yaitu Face-to-Face Connection.

Kampanye yang mengusung tagar #GrabTakesYouThere tersebut diharapkan mampu mewujudkan mimpi para peserta untuk menjadi idola baru Tanah Air. Grab Indonesiamembantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol, #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

Street Audition sendiri telah sukses dihelat di Makassar, Lampung, Aceh, Bali, Manado, Banjarmasin, Pekanbaru, Balikpapan dan Pontianak. Di samping itu, Indonesian Idol 2017 juga sudah menggelar audisi di 5 kota besar lain termasuk Yogyakarta, Medan, Surabaya, Bandung dan Jakarta.

(aln)