JAKARTA – Kepastian Paramore akan datang ke Indonesia untuk menggelar konser pada Februari 2018, telah diumumkan sejak minggu lalu. Kini, giliran harga tiket dan seat plan yang diumumkan oleh promotor.

Dalam rilis yang diterima oleh Okezone, pada Rabu (27/12/2017), tiket konser Paramore hanya dibagi menjadi dua kategori, yakni Festival A dan Festival B. Penjualan awal atau earlybird Festival B dibanderol seharga Rp850.000, sedangkan earlybird Festival A senilai Rp1 juta.

Penjualan earlybird akan dimulai pada Kamis, 28 Desember 2017, pukul 14.00 WIB di situs resmi bookmyshow. Khusus untuk earlybird yang dijual sehari lebih awal atau presale, panitia hanya akan menyediakan 2.000 tiket saja.

Untuk penjualan normal, tiket konser Paramore baru akan dijual pada Jumat 29 Desember 2017 di situs yang sama. Berbeda dengan harga saat presale atau earlybird, Festival A dihargai Rp1,5 juta, sedangkan Festival B seharga Rp1,25 juta.

Konser Paramore di Jakarta akan dihelat pada 16 Februari 2018 di ICE BSD, Tangerang. Konser ini merupakan hasil kolaborasi antara MCM Live, Sonic Live Asia, Gudlive Pro, dan Pop Entertainment.

Ini merupakan konser solo ketiga Paramore di Indonesia. Sebelumnya, Hayley Williams (vokal), Taylor York (gitar), dan Zac Farro (drum) sudah pernah konser di Indonesia pada 2011 di Bali dan Pantai Carnaval, Ancol.

Konser ketiga di Indonesia ini merupakan bagian dari rangkaian tur promosi album kelima mereka bertajuk 'After Laughter' yang dirilis pada 12 Mei 2017. Album tersebut berisi lagu-lagu hits seperti Hard Time, Told You So dan Fake Happy.

Paramore merupakan band rock Amerika yang sudah cukup punya nama di industri musik dunia. Mereka sudah mendapat beberapa penghargaan seperti tiga trofi NME Awards (Best Intenational Band, Hottest Female, dll), dua piala People’s Choice Award (Favorite Rock Band), satu Teen Choice Awards (Choice Rock Group), dua Kerrang! Awards (Best Album, Hottest Female), dan satu Grammy Awards (Best Rock Song).

