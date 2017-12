JAKARTA – Paramore siap kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia. Pada 16 Februari mendatang, Hayley Williams, Taylor York, dan Zac Farro akan datang melangsungkan konser di ICE, BSD, Tangerang.

Grup musik asal Amerika tersebut diketahui memang sedang menggelar tur dunia setelah merilis album terbarunya, After Laughter.

Dikutip dari laman resminya, Paramore akan menyambangi Australia, Selandia Baru, Indonesia, dan Filipina dari 6-18 Februari 2018.

Kedatangan Paramore ke Indonesia ini juga sudah dikonfirmasi oleh akun Instagram informasi konser-konser di Jakarta, @jakartakonser.

“CONFIRMED! @pramore is coming back to Indonesia for their #FOURTOUR ASIA on February 16, 2018 (Friday) at ICE BSD City, Tangerang,” tulis akun tersebut.

Sayangnya, belum ada informasi lebih lanjut dari MCM Production selaku promotor konser ini tentang penjualan tiketnya. Namun, Paramore dipastikan akan membawakan lagu-lagu baru dari After Laughter seperti Fake Happy, Hard Times, atau bahkan 26.

