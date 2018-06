LOS ANGELES – Paramore baru saja merilis satu buah video musik baru dari lagu Caught in the Middle. Lagu ini merupakan single kelima yang diambil dari album mereka yang bertajuk “After Laughter”.

Caught in the Middle disutradarai oleh Computer Team, yang sebelumnya menangani semua video musik di album itu. Berbeda dari video sebelumnya, di video kali ini Hayley Williams dkk terlihat dikejar-kejar oleh buah-buahan.

Video klip kali ini menampilkan efek visual dan CGI yang normal dan terkesan biasa saja. Pergerakan para personel Paramore atau bahkan desain-desain buah yang ada di video tersebut tidak dibuat sehalus mungkin.

Hayley sendiri bernyanyi dengan gaya yang biasa saja di video musik Caught in the Middle ini. Konsep video musik sederhana dengan gaya sederhana ini memang sedang banyak digunakan oleh musisi-musisi luar. John Mayer dengan New Light adalah contoh terakhir musisi yang menggunakan konsep video serupa.

Bersamaan dengan dirilisnya video musik ini, Paramore pun mengumumkan sebuah konser spesial di kota kelahiran mereka, Nashville. Demi merayakan skena musik Nashville, beberapa musisi lain seperti Bully, COIN, Canon Blue, Liza Ann, dan Nightingail juga akan turut meramaikan konser tersebut.

“Kami inign merayakan komunitas seni dan musik alternatif di kampung halaman kami yang tumbuh berkembang dengan sangat cepat di Nashville. Kami ingin menunjukkan kepada kalian apa yang bisa ditawarkan dari kota kami yang indah ini, di luar pesta lajang dan bar karaoke. Kami sangat bersemangat untuk bisa memberikan kesempatan pada orang-orang bagaimana pengalaman yang kami rasakan di Nashville,” ujar Hayley.

(ade)