JAKARTA - Kabar terkini untuk para penggemar The Chainsmokers di Indonesia. Promotor Town Square Entertainment mengumumkan bahwa penjualan tiket konser "The Chainsmokers Live in Jakarta 2018" akan segera dibuka.

Lewat akun media sosial mereka, promotor menyebutkan bahwa Rabu, 20 Desember 2017 akan mulai dibuka penjualan tiket untuk konser duo DJ asal Amerika Serikat tersebut. Mereka juga mengunggah sebuah tata letak panggung dan penonton, lengkap dengan daftar harganya.

"HALO INDONESIA!!! 🇮🇩 TICKETS TO “THE CHAINSMOKERS Live In JAKARTA 2018” are available tomorrow 12 noon! theChainsmokersjkt.loket.com," tulis akun Instagram promotor @temgmt.

Dalam daftar tiket terbagi atas tiga kategori dengan keuntungan dan harga yang berbeda-beda pula untuk menikmati aksi panggung The Chainsmokers.

Sejak pengumuman daftar harga tiket dirilis pada Selasa (19/12/2017), para penggemar The Chainsmokers ramai mengungkapkan antusias mereka seperti saling menandai akun teman untuk memperluas kabar tersebut.

Ini menjadi kali pertama konser tunggal The Chainsmokers di Indonesia dan akan dilaksakan pada 30 Marer 2018 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. DJ beranggotakan Alex Pall dan Andrew Taggart tersebut telah menarik perhatian publik dunia lewat sederet musik mereka dan sukses merebut sejumlah ajang penghargaan bergengsi

Berikut harga tiket The Chainsmokers:

1. GA Festival : Rp 900.000

2. GA Fanpit : Rp 1.200.000

3. VIP Skydeck : Rp 2.000.000

(aln)