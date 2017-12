LOS ANGELES - Chris Brown belum lama ini mengunggah sebuah video yang mengundang perhatian netizen. Pasalnya dalam video yang diunggah, penyanyi 28 tahun tersebut baru saja membelikan anak perempuannya yang bernama Royalti Brown seekor anak monyet.

Melihat video yang diunggah pada Instagram pribadinya tersebut, kolom komentar pun langsung dipenuhi oleh kecaman dari netizen terhadap tindakan Chris Brown itu, seperti dilansir dari laman Aceshowbiz.

Ada netizen yang menyebutkan kalau pelantun lagu With You ini tidak mempunyai hati dan pikiran karena telah memperlakukan hewan dengan kejam.

"You clearly have no heart (or brain) to do something so cruel to an animal!" tulisn netizen.

Netizen lainnya juga memberikan komentar dengan mengatakan kalau Chris Brown telah melakukan penyalahgunaan hewan liar, dan dirinya tak mengetahui bagaimana bahayanya jika anak monyet tersebut dipelihara.

"This is animal abuse! Don't you know that monkeys can get very aggressive when they are kept to long in captivity? What an excellent gift for a child this is..," tambah lainnya.

Banyak pula yang mengatakan kalau tindakan pria yang kini dikabarkan memiliki kedekatan dengan Agnez mo ini adalah perilaku yang bodoh karena telah memisahkan anak monyet tersebut dari ibunya.

"Why? Why taking a little baby monkey away from it’s mother? This is a wild animal! And why giving the wrong example to your followers/fans? Just one question-why? You must have known better! This breaks my heart!" timpal netizen lain.

Namun, dengan berbagai kecaman yang dilayangkam netizen tersebut, sampai saat ini Chris Brown belum memberikan responnya.

