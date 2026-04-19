Zayn Malik dan Louis Tomlinson Dilaporkan Baku Hantam hingga Gegar Otak

JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari musisi Zayn Malik dan Louis Tomlinson yang dikabarkan baku hantam saat proses syuting film dokumenter Netflix. Ributnya mantan rekan di grup musik One Direction ini sontak menghebohkan para penggemar.

Melansir The Sun, Zayn Malik dilaporkan memukul wajah Louis Tomlinson saat terjadi perkelahian sengit di lokasi syuting serial dokumenter Netflix mereka.

Louis diduga terkejut dengan komentar yang diucapkan Zayn dan mencoba menyerangnya, tetapi malah menerima pukulan di wajah. Diketahui mantan pacar Gigi Hadid itu mengenakan cincin, yang menyebabkan luka parah di kepala Louis.

“Louis terkejut dan syok. Zayn mengenakan cincin sehingga mengenai kepalanya. Kejadian itu terjadi di luar ruangan di depan banyak orang,” ungkap seorang sumber dari pihak Louis.

Keributan itu diketahui usai Zayn mengomentari tentang mendiang ibu Louis, Johannah Deakin, yang meninggal dunia karena leukemia pada 2016. Louis pun terkejut atas komentar tersebut dan berusaha mengarah ke Zayn yang langsung memukulnya.