JAKARTA - Kedekatan Agnez Mo dengan Chris Brown sempat membuat publik penasaran dengan hubungan yang mereka jalani. Bahkan berhembus kabar jika keduanya memiliki hubungan yang cukup spesial.

Tak mau simpang siur, Agnez akhirnya angkat suara. Pelantun As Long As I Get Paid ini menepis tudingan berpacaran dengan mantan Rihanna. Maklum sejauh ini mereka hanya sekadar berteman dekat.

"Temen aja sih sebenernya itu kan memang karena dari teman (kenalannya). Maksudnya deket sebagai temen juga," terang Agnez kepada Okezone saat dijumpai di MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Kamis (7/12/2017).

Bintang Pernikahan Dini ini pun mengungkap bahwa Chris adalah sosok teman yang asyik diajak ngobrol. Setiap kali berbincang, Agnez merasa selalu nyambung dengan pelantun With You tersebut.

"Jadi energinya enak. Ngerasanya juga nyambung. Kalo ngobrol juga nyambung. Udah ah (bahas dianya)," sambungnya malu-malu.

Namun saat disinggung kemungkinan berkolaborasi dengan Chris, Agnez hanya tertawa. Yang pasti tahun mendatang, ia sudah berniat akan merilis karya teranyar tapi Agnez enggan membocorkan apakah ada kolaborasi dengan Chris atau tidak.

"Ada proyek baru tapi itu kan 2018 jadi diomonginnya entar aja. Kalo kolaborasi dengan Chris, ada deh," jawab Agnez.

Sebelumnya, publik dibuat gempar kala Chris mengunggah potret mesra bareng Agnez di sebuah studio rekaman di laman Instagram pribadinya. Dari sanalah publik berasumsi kalau Agnez dan Chris ada hubungan spesial.

Pasalnya tak berselang lama, keduanya tertangkap kamera menghabiskan momen bersama di pesta ulang tahun DJ Khaled yang diadakan di Beverly Hills, Loz Angeles, Amerika.

