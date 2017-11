LOS ANGELES – New Line Cinema dan Warner Bros telah mengumumkan jika mereka akan membuat sekuel IT. Begitu IT 2 dikonfirmasi, fans langsung ramai menyebutkan berbagai nama yang mereka inginkan untuk berperan sebagai anggota The Loser versi dewasa.

Nama yang paling sering disebut adalah Jessica Chastain.

Bintang The Zookeeper’s Wife tersebut dinilai sangat cocok untuk menghidupkan peran Beverly Marsh, satu-satunya anggota perempuan di The Loser, versi dewasa.

Lantas, bersediakah Chastain menjadi Beverly versi dewasa?

Sejauh ini, Chastain menunjukkan respon positif terhadap tawaran dan keinginan fans tersebut. Aktris kelahiran Sacramento, California 30 tahun silam itu mengatakan akan sangat senang jika bisa terlibat dalam film garapan sutradara Andy Muschietti dan produser Barbara Muschietti itu.

“Well, aku mencintai Andy dan Barbara. Aku bekerja dengan mereka di debut sutradara Andy. Kalian tahu, filmnya, Mama. Dan kalian tahu, Barbara adalah salah satu sahabatku. Jadi.. kita lihat nanti,” kata Chastain kepada Screen Rant seperti dilansir Collider, Selasa (7/11/2017).

Chastain mengakui jika Andy dan Barbara adalah salah satu alasan dia ingin membintangi IT 2. Tapi, terlepas dari itu, Chastain mengatakan jika ia memang tertarik dengan sekuel IT setelah menonton film yang diadaptasi dari novel Stephen King tersebut.

“Dengar, tentu saja aku ingin bekerja. Mereka adalah teman-temanku. Mereka sudah seperti keluargaku. Apapun yang mereka lakukan, aku ingin menjadi bagian di dalamnya. Jadi, aku harap kita bisa membuat ini terjadi,” lanjut Chastain.

Berperannya Chastain sebai Beverly tampaknya hanya tinggal menunggu pengumuman resmi saja. Pasalnya, Andy dan Barbara telah mengungkapkan ketertarikan mereka untuk melihat Chastain menjadi Beverly.

“Oh, tentu saja. Itu tak terhindarkan. Maksudku, kami mempunyai daftar kami sendiri. Maksudku, bukan rahasia lagi jika kami ingin Jess menjadi Beverly dan kami mengampanyekan itu. Dia adalah yang terbaik,” papar Andy dan Barbara dalam sebuah wawancara.

Sementara itu, IT 2 ditargetkan untuk bisa tayang di bioskop pada 6 September 2019. Film sekuel ini tentu saja diharapkan bisa menyamaikan kesuksesan IT yang mendominasi box office dan menjadi film horor R-rated pertama yang mendapat penghasilan lebih dari USD300 juta di Amerika.

