SEOUL – Sekitar 5 hari lepas wajib militer (wamil), Lee Seung-gi siap kembali ke layar kaca melalui drama petualangan, Hwayugi. Drama itu diadaptasi dari novel China berjudul Journey to the West, yang berlatar belakang abad ke-16.

Aktor 30 tahun itu akan berlakon sebagai Son Oh-gong, seorang iblis kharismatik yang bertualang ke dunia manusia dan berusaha menciptakan kedamaian. Dalam menjalani tugasnya, Son akan ditemani oleh Woo Ma-wang, iblis lembut dan elegan yang diperankan aktor kawakan Cha Seung-won.

Ini merupakan proyek akting kedua Lee dan Cha, setelah tahun 2014 pernah beradu akting dalam You’re All Surrounded. Selain Lee dan Cha, Hwayugi juga akan diperankan oleh aktris Oh Yeon-seo, Kim Ji-soo, Lee Hong-ki FT Island, dan rapper One. Drama yang akan digarap oleh Park Hong-kyun dan ditulis Hong bersaudara itu dijadwalkan tayang di tvN, pada 23 Desember 2017.

Hwayugi akan menjadi proyek akting perdana Lee di layar kaca setelah merampungkan wamil pada 31 Oktober 2017. Selain drama baru, banyak fans yang berharap Lee bisa kembali membintangi variety show besutan Na Young-suk, New Journey to the West.

“Hal itu bukan sesuatu yang bisa kuputuskan sendiri. Saya harus memastikan bahwa Lee Seung-gi memang mau kembali berpartisipasi. Kalau dia bilang mau, maka kami akan segera membawanya kembali,” kata PD Na belum lama ini.

Dia menambahkan, “Tapi saya tahu, bahwa dia akan disibukkan dengan drama dan film baru setelah keluar wamil. Saya pikir, dia akan bisa tampil di acara ini jika dia punya waktu.”

(SIS)