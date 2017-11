JAKARTA - Siapa yang tak mengenal aktris cantik Manohara Odelia Pinot. Lewat Instagram pribadinya @manodelia belum lama ini, perempuan 25 tahun itu mengunggah sebuah pose dengan mengenakan kostum Wonder Woman dalam perayaan Halloween. Manohara begitu cantik dengan kostum salah satu superhero yang diperankan Gal Gadot.

Meski tampil cantik dengan kostum itu, rupanya netizen justru fokus dengan penampakan tangan yang ada di pinggul Manohara. Netizen begitu jeli pada foto yang ditampilkan Manohara.

"Anjirr tangan siapa ituu yang di pinggangnya 😶😶😶," tulis @pembasmicumi.

"Whose hand is that on your waist? 😱 Halloween gets real or?," tulis @atikaa911.

