LOS ANGELES - Selena Gomez dan Justin Bieber kembali umbar kemesraan. Kali ini, dua pesohor Hollywood itu tepergok tengah menghabiskan waktu bersama dengan bermain sepeda. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 1 November 2017 pagi waktu setempat.

"Gomez dan Bieber naik sepeda dari rumahnya pada hari Rabu pagi," ujar seorang saksi seperti dikutip dari E! News.

Mereka tampak asyik berkeliling kota mengendarai sepeda masing-masing. Keduanya pun terlihat mengenakan pakaian cukup kasual. Bieber tampil dengan hodie panjang merah menyala sedangkan Gomez tampak manis dengan balutan baju berwarna abu-abu.

Saksi mata mengungkap bahwa sepasang mantan kekasih itu sering melontarkan candaan selama sesi bersepeda. Pelantun What Do You Mean ini pun sesekali nampak menggoda Gomez sesaat ketika aktivitas tersebut berlangsung.

"Bieber sangat manis membantu Gomez mengambilkan sepedanya. Ia juga bernyanyi dan menari selama bersepeda. Gomez merespons dengan tertawa terbahak-bahak sambil menutupi mulutnya," jelas sumber tersebut.

"Banyak mobil yang berhenti untuk menonton mereka saat itu. Tapi mereka tetap terlihat bersenang-senang bersama," sambungnya.

Sejatinya ini bukan kali pertama Bieber dan Gomez tertangkap kamera berduaan. Beberapa waktu lalu, pria asal Kanada itu pun sempat menyambangi kediaman Gomez. Lalu, mereka bahkan pernah sarapan dan pergi ke gereja bersama.

Semenjak mengumumkan putus dari The Weeknd, Bieber memang semakin gencar mendekati Gomez. Cukup dimaklumi mengingat pemuda 23 tahun itu digosipkan masih mencintai sang mantan dan memang menanti status single Gomez sejak lama.

"Bieber masih jatuh cinta dengan Gomez. Dia telah mengungkapkan hal itu kepadanya, dia selalu mencintainya bahkan saat mereka tidak bersama. Tapi ternyata perlu berkencan lebih dulu dengan orang lain untuk menyadarinya," jelas seorang sumber lain.

Sayangnya, hingga kini belum diketahui pasti hubungan apa yang tengah dijalani oleh keduanya. Sejauh ini mereka pun belum memberikan pernyataan resmi apakah kembali berpacaran atau hanya sekadar berteman.

(aln)