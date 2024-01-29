Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pensiun Jadi Artis, Manohara Odelia Pinot Fokus Jadi Aktivis

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |19:07 WIB
Pensiun Jadi Artis, Manohara Odelia Pinot Fokus Jadi Aktivis
Manohara sibuk jadi aktivis setelah pensiun jadi artis. (Foto: Instagram/@manodelia)
A
A
A

 

JAKARTA - Manohara memilih fokus jadi aktivis setelah memutuskan pensiun jadi artis. Bidang yang ditekuni perempuan cantik berdarah Amerika Serikat-Indonesia itu adalah perlindungan hewan liar. 

“Dari dulu, saya memang pencinta hewan. Alasan itu pula yang membuat saya menjadi vegan. Saya melihat hewan itu sebagai treasure yang harus kita jaga,” katanya dikutip dari Rasis Infotainment, pada Senin (29/1/2024). 

Walau begitu, namun perempuan bernama asli Manohara Odelia Pinot itu tak langsung menjadi aktivis. Setelah berhenti dari dunia entertainment pada 2014, dia berkenalan dengan Femke Den Haas, pendiri Jakarta Animal Aid Network. 

“Sekitar tahun 2018, Femke tanya, apakah saya tertarik untuk jadi relawan di Jakarta Animal Aid Network. Ya dari tawaran itulah saya akhirnya terjun jadi relawan. Saya senang, karena bisa melakukan aksi nyata untuk membantu hewan,” ujarnya. 

Manohara pilih jadi aktivis setelah pensiun jadi artis. (Foto: Instagram/@manodelia)

Publik Indonesia pertama kali mengenal Manohara Odelia Pinot, pada 2009. Kala itu, kasus KDRT yang dialaminya saat menjadi istri Pangeran Kelantan cukup menyita perhatian warganet. Dia kemudian berhasil melarikan diri dan kembali ke Indonesia. 

Di Indonesia, pesona Manohara membuatnya banjir tawaran untuk membintangi sinetron hingga modeling. Sebelum fokus menjadi aktivis, dia sempat mengembangkan bisnisnya di bidang produk kecantikan.*

(SIS)


