JAKARTA - Selalu ada kisah unik di balik tiap kompetisi, seperti yang terjadi di audisi Grab Indonesian Idol 2017. Tak sekadar memamerkan kemampuan musikalitas dan vokal, deretan peserta audisi ini juga mencoba tampil beda.

Ada Yupi Asrori yang ikut audisi dengan mengenakan batik dan blankon, serta sekelompok siswa SMA Xaverius 1 Palembang yang tampil dalam balutan pakaian tradisional dari berbagai daerah. Atau, Andika Saputra yang tampil dengan seragam pencak silat.

